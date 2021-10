RǓNA – {Secret, murmures et magie} Théâtre Am Stram Gram – Genève, 3 décembre 2021, Genève.

RǓNA – {Secret, murmures et magie}

du vendredi 3 décembre au dimanche 12 décembre à Théâtre Am Stram Gram – Genève

Du 3 au 12 décembre 2021 Dès 6 ans · 50 min THÉÂTRE / DANSE DELPHINE LANZA ET DORIAN ROSSEL Je parle avec trois filles. Toutes les trois, elles sont blondes. Coiffées pareil. Attends, c’est pas trois filles… c’est UNE fille… qui s’est multipliée par trois. Elles me demandent : – C’est quoi ton rêve ? Je réponds : – Voyager très loin, le plus loin possible… sur la planète naine V774104, à 15,4 milliards de kilomètres du soleil, trois fois plus loin que Pluton ! La fille qui est trois filles rient. – V774104 ? C’est pas si loin. – Ah ? – Non. Le plus grand voyage, c’est le voyage à l’intérieur de toi. Elles m’emmènent à l’intérieur de moi. À l’intérieur de moi, il y a une maison en tiges de bambous, légère. Et dans la maison à l’intérieur de moi il y a… des creux, des bosses, des ballons, des vallons, de la magie, une musique, des vagues, du vent, des murmures. SUITABLE FOR NON-FRENCH SPEAKERS An exploration of a young girl’s inner world, of her emotions and the limitless freedom of childhood. I’m talking to three girls. All three of them are blond. Same hairstyle. Wait, not three girls… but ONE girl… who split into three. She asks me: – What do you dream of doing? I answer: – Traveling far away, as far as possible… to the dwarf planet V774104, 15.4 billion kilometers from the sun, three times further than Pluto! The girl who is three girls laughs. – V774104? It’s not that far. – Really? – No. The longest journey is the journey inside you. She takes me inside myself. Inside me there is a lightweight house made of bamboo rods. And in the house inside of me there are… hollows, humps, vales, dales, magic, music, waves, wind, whispers. CIE STT | Conception et mise en scène : Delphine Lanza, Dorian Rossel | Jeu : Noémi Alberganti, Alexane Poggi, Amélie Vidon (en alternance avec Sophie Ammann) | Collaboration artistique : Fabien Coquil, Antonio BuÍl | Scénographie : Cie STT | Musique originale : Rŭna Levin, Alexei Levin, Ilya Levin | Régie générale : Matthieu Baumann | Directrice de production : Daphné Bengoa – Cie STT | Administration : Johanne Pigelet Production : Cie STT, Le Petit Théâtre – Lausanne, Théâtre Am Stram Gram – Genève, maisondelaculture de Bourges – Scène nationale | Soutien : Loterie Romande – Vaud, Fondation Meyrinoise du Casino, SiS La compagnie est conventionnée avec les Villes de Genève, Lausanne et Meyrin et la République et canton de Genève. Elle est associée à la Maisondelaculture Bourges – Scène nationale, Les Théâtres Aix-Marseille, la Maison des Arts du Léman et artiste associé en résidence au Théâtre Forum Meyrin.

De 10 à 25 francs

L’exploration de l’univers intérieur d’une jeune fille, de ses émotions, des libertés infinies de l’enfance.

Théâtre Am Stram Gram – Genève Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives



