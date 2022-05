Run & Trail – APF France Handicap Beaune, 6 juin 2022, Beaune.

Run & Trail – APF France Handicap Club Sportif Beaunois 8 Chemin des Mariages Beaune

2022-06-06 10:30:00 – 2022-06-06 16:00:00 Club Sportif Beaunois 8 Chemin des Mariages

Beaune Côte-d’Or

Le Run&Trail APF France handicap est une course solidaire et inclusive ouverte à tous, peu importe votre niveau de pratique sportive, votre condition physique ou votre handicap.

Toute la région se donne RDV, le 6 juin de 10 h 00 à 16 h 00 au Club Sportif Beaunois, 8 chemin des mariages 21200 BEAUNE.

=> 3 KM Le tour de la Bouzaise

=> 6 KM La boucle des Vignes

=> Pacours libres

=> Relais Crankcycles

Des animations, des stands et des défis vous seront proposés au Club Sportif Beaunois tout au long de la journée.

Rejoignez l’aventure du Run and Trail APF France handicap en vous inscrivant sur : www.unautresport.com/evenement/2022-RunTrailAPF21

Participer au Run & Trail APF France handicap c’est soutenir nos actions pour sensibiliser le grand public et les professionnels à la pratique sportive pour tous et de collecter des fonds en faveur de nos actions pour et avec les personnes en situation de handicap.

Tous les détails sont disponibles dans le règlement pour vous aider à faire votre choix.

https://www.unautresport.com/evenement/2022-RunTrailAPF21

Romain Deporte

