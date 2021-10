Bordeaux Espace DS Bordeaux, Gironde Run to the Sun #1 DUB TO TECHNO Espace DS Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Pour notre premier événement nous vous avons choisi une line up allant du dub à la techno, avec un système son unique de près de 15kw réalisé par un ébéniste bordelais. Line up : (en intérieur sur le sun system) **20h00 – 22h30 : Guizroots x Bastos (reggae/dub) Bordeaux** **22h30-00h00 : Kandee Dub ( dub ) Bordeaux** [https://youtube.com/channel/UCb1dR5mQ2fR-Hi8cL35tJhA](https://youtube.com/channel/UCb1dR5mQ2fR-Hi8cL35tJhA) **00h00 – 01h15 : Olympe4000 (electro/acid breaks) Paris** [https://soundcloud.app.goo.gl/2pdhg](https://soundcloud.app.goo.gl/2pdhg) [https://instagram.com/olympe4000?utm_medium=copy_link](https://instagram.com/olympe4000?utm_medium=copy_link) **01h15 – 02h30 : Myreil (techno, variasound system) Toulouse** [https://youtube.com/channel/UCBtR7SUCngjtkHK0ITAvzWA](https://youtube.com/channel/UCBtR7SUCngjtkHK0ITAvzWA) **02h30 – 03h45 : Bohll (techno, clustercrew) Toulouse** [https://soundcloud.app.goo.gl/THsP2](https://soundcloud.app.goo.gl/THsP2) [https://m.youtube.com/watch?v=9jAKcE8q6XY&feature=youtu.be](https://m.youtube.com/watch?v=9jAKcE8q6XY&feature=youtu.be) **03h45 – 05h00 : NŌVĀX (techno) Antwerp** [https://soundcloud.app.goo.gl/rqYk7](https://soundcloud.app.goo.gl/rqYk7) [https://www.instagram.com/xlxksxndrx/](https://www.instagram.com/xlxksxndrx/) **05h00 – 06h00 : Peri (techno, Vice city) Bordeaux ??** [https://instagram.com/peri_guy?utm_medium=copy_link](https://instagram.com/peri_guy?utm_medium=copy_link) **06h00 – 07h00 : Myman (techno, Vice city) Bordeaux ??** [https://instagram.com/myman_75?utm_medium=copy_link](https://instagram.com/myman_75?utm_medium=copy_link) Espace extérieur avec chill out et stand de thé ? Sonorisé par le RDS sound system ? Pas de verre sur place, seules les bouteilles d’eau ou gourdes vides seront acceptées L’alcool de l’extérieur ne sera pas autorisé. Bar sur place : – eau 1 euro – soft 2 euros – bières 3 euros le demi , 5 euros la pinte happy hour, horaire à définir Bière artisanale et bio? Pass sanitaire* demandé à l’entrée et respect des règles en vigueur Agent de sécurité présent sur place, comme son nom l’indique, il est là pour votre sécurité et non pour faire la police. Attention places limitées Sortie définitive à partir de 23h Entrée: 15€ sur place Préventes: – phase 1: 8€ (72%) – phase 2: 10€ – phase finale 12€ [https://www.helloasso.com/…/evenements/run-to-the-sun](https://www.helloasso.com/…/evenements/run-to-the-sun) Prix comprenant l’adhésion** Merci à tous ceux qui répondront présents, nous feront notre maximum pour vous faire vivre une nuit mémorable * pass sanitaire: -schéma de vaccination complet (7j après la deuxième injection) -test PCR ou Antigénique datant de moins de 72h -résultat d’un test positif attestant du rétablissement de la Covid19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6mois ** l’adhésion éphémère de 5e, comprise dans le prix de l’entrée. Les informations collectées pourront être supprimées de nos registres sur demande de votre part Elles nous serviront seulement à vous envoyer les newsletters des prochaines soirées

Le Sun system collectif est heureux de vous présenter sa première édition de la Run to the Sun . Espace DS 17, rue Edouard Faure, 33000 Bordeaux

