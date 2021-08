Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe RUN RONIE RUN Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

RUN RONIE RUN Le Mans, 28 août 2021, Le Mans. RUN RONIE RUN 2021-08-28 20:30:00 – 2021-08-28 Île-aux-Planches Pont de Fer

Festival Soirs d'été. Run Ronie Run vous invite à un voyage entre musique indie rock et parenthèse enchantée du spectacle vivant, tendance circassienne. Un instant suspendu au cœur des riffs de guitare, à découvrir en live. Genre : Concert. Tout public. Durée : 45 min. Places limitées – Merci de vous présenter 30 min avant le début du spectacle – Pass sanitaire obligatoire, présentation d'un document d'identité. +33 2 43 47 36 52 https://www.facebook.com/soirsdeteaumans

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Île-aux-Planches Pont de Fer Ville Le Mans lieuville 48.00108#0.18947