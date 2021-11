Gémenos Base moto (Quartier du Douard) Bouches-du-Rhône, Gémenos Run & Party bleuet de France Base moto (Quartier du Douard) Gémenos Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Gémenos

Run & Party bleuet de France Base moto (Quartier du Douard), 11 novembre 2021, Gémenos. Run & Party bleuet de France

Base moto (Quartier du Douard), le jeudi 11 novembre à 11:00

Live musique 11h00 Lazyfire live rock 14h30 Booster Kytone Run & Party en faveur du bleuet de France ( pupille de la nation,victimes de guerre et du terrorisme ) les fonds récoltés sont intégralement reversés au bleuet de France. RDV à 09h15 au monument aux morts de Gemenos ,le petit dejeuner sera offert à tous les participants au départ . ouvert à toutes motos retour vers 12h00 à la Base moto quartier du douard RN 8 13420 Gemenos ouverture du site 11h00 Entrée gratuite,parking assuré . drink & food sur place ,live music avec groupe,stand ,expo vehicules. vous n’avez pas de bécane mais vous desirez passer un bon apres midi ,n’hesitez pas à venir nous retrouver à pied,à cheval,en voiture,en velo à LA BASE MOTO Gemenos . accueil et ambiance assurée …vous êtes les bienvenues

Entrée libre

♫♫♫ Base moto (Quartier du Douard) RN8, 13420 Gemenos Gémenos Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T11:00:00 2021-11-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Gémenos Autres Lieu Base moto (Quartier du Douard) Adresse RN8, 13420 Gemenos Ville Gémenos lieuville Base moto (Quartier du Douard) Gémenos