Run Paradou Alpilles Complexe sportif du Paradou Stade Michel Hidalgo Paradou, dimanche 19 mai 2024.

La 7ème édition du Run Paradou Alpilles course pédestre, est organisée le dimanche 19 Mai 2024 sous l’égide de la Mairie du Paradou. La course est organisée par le comité des sports de la mairie de Paradou et la société KMS. Les coureurs seront encadrés par des bénévoles, seront aussi présent un organisme de secours agréé ainsi qu’un médecin.



Le tracé du parcours est de 12.8 km, principalement sur sentiers. Le départ aura lieu du Stade Michel Hidalgo, route de la vallée des Baux, 13520 Paradou à 9h00, avec l’arrivée au même stade.



Les dossards seront à retirer sur présentation d’une pièce d’identité et d’un certificat médical valide (+ accord

parental entre 16-18 ans ) , le samedi 18 mai 2024 de 10h à 12 h ou le dimanche 19 Mai 2024 à partir de 7h30 au Stade Michel Hidalgo, route de la vallée des Baux,13520 Paradou EUR.

