RUN MY UPVD – FONDATION UPVD Mende, mardi 5 mars 2024.

RUN MY UPVD – FONDATION UPVD Mende Lozère

Fort de son succès en 2023, l’événement solidaire RUN my UPVD au profit des étudiants en situation de handicap inscrits à l’Université de Perpignan Via Domitia est de retour dans une version hybride avec des défis en présentiel et en distanciel du 01…

Fort de son succès en 2023, l’événement solidaire RUN my UPVD au profit des étudiants en situation de handicap inscrits à l’Université de Perpignan Via Domitia est de retour dans une version hybride avec des défis en présentiel et en distanciel du 01 mars au 15 mars 2024.

Nouveauté cette année, pour la première fois, le défi solidaire RUN my UPVD, sera présent sur les antennes de l’UPVD !

Le 01 mars sur le campus du Moulin à Vent à Perpignan

Le 05 mars sur l’antenne UPVD de Mende

Le 07 mars sur l’antenne UPVD de Narbonne

Le 13 mars sur l’antenne UPVD de Font-Romeu

Le 14 mars sur l’antenne UPVD de Carcassonne

Les dons récoltés financent des équipements d’accessibilité et matériels adaptés ainsi que des aides pour faciliter le développement des compétences ou des ateliers carrières.

Run My UPVD en présentiel Le 01 mars sur le campus Moulin à vent

Un parcours de 4Km sur le Campus Moulin à vent avec des challenges et défis ludiques tout du long. (Vous pouvez réaliser ce défi en marchant ou en courant à vous de choisir)

Programme

A partir de 13h30 accueil des participants

De 14h15 échauffement des participants

14h 30 départ de la course

16H30 fin de la course

16h45 remise des prix

Run My UPVD en distanciel Du 01 mars au 15 mars

Du 01 mars au 15 mars 2024, courez, marchez, pédalez, nagez, trottinez… à votre rythme, en solo en équipe, le jour que vous souhaitez, sur la distance de votre choix et où vous voulez!

Vous pourrez suivre votre évolution et celle des autres participants, via notre site web et nos réseaux sociaux.

des surprises et de nombreux cadeaux viendront récompenser les participants qui relèvent les défis proposés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 13:30:00

fin : 2024-03-05 17:00:00

route du chapitre

Mende 48000 Lozère Occitanie

L’événement RUN MY UPVD – FONDATION UPVD Mende a été mis à jour le 2024-02-15 par 48 OT de Mende