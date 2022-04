Run my City : Une course autour des plus grand monuments de Paris Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le dimanche 15 mai 2022

de à

A partir de 25€

Le 15 mai, viens courir une expérience unique, culturelle et conviviale de 9km ou de 15 km, en solo ou à plusieurs. Habitué du running, jogger en herbe ou éternel curieux, laisse-toi surprendre par un itinéraire extraordinaire au cœur de la capitale ! Une promenade sportive de 9 ou 15 km non chronométrée, qui t’emmène en dehors des sentiers battus, au sein de quelques-uns des lieux et monuments les plus mythiques de l’hyper centre parisien. Run My City, c’est une invitation à courir différemment, à ton rythme, tout au long d’un parcours authentique, ponctué de nombreuses animations ! Infos: Les détails des parcours sont à venir Paris A venir 75000 Paris Contact : https://www.timeto.com/sports/running/run-my-city?fbclid=IwAR19cFbHexbITZyx4U6fsF2K1-elvyee9IsNJpA-HiIG8q98uhf0E0z9wpE

