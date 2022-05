RUN LIKE FLOYD EN CONCERT Laurens, 10 juin 2022, Laurens.

RUN LIKE FLOYD EN CONCERT Laurens

2022-06-10 – 2022-06-10

Laurens Hérault Laurens

Découvrez Run Like Floyd

Run Like Floyd c’est un moment 100% Pink Floyd, pour une soirée unique à travers l’œuvre intemporelle de ce groupe mythique.

Run Like Floyd est un quatuor comme à l’origine des Pink Floyd, pur et brut et qui dans cette formule à quatre, permet de pouvoir proposer des concerts dans le plus grand nombre de lieux possibles.

Découvrez Run Like Floyd en concert à 21h30 au Camping de l’Oliveraie.

Laurens

