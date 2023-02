Run in Sennecey Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Saone-et-Loire Sennecey-le-Grand 2ème édition de la course pédestre Run in Sennecey !

Composé d’épreuves adultes et d’épreuves enfants. De 1km à 10km, venez participer entre amis ou en famille dans la joie et dans le bonne humeur !

Courses pédestres ouvertes à tous, licenciés ou non licenciés. contact@tourisme-saonegrosne.fr +33 3 85 44 82 54

