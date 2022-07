Run in Sennecey Sennecey-le-Grand, 1 octobre 2022, Sennecey-le-Grand.

Run in Sennecey

Place de l’Église Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire Sennecey-le-Grand Place de l’Église

2022-10-01 – 2022-10-01

Sennecey-le-Grand Place de l’Église

Sennecey-le-Grand

Saône-et-Loire

1ère course pédestre Run in Sennecey sur les couleurs d’Octobre Rose !

Composé de 2 épreuves adultes et 2 épreuves enfants

Courses pédestres ouvertes à tous, licenciés ou non licenciés

Enfant :

1 km : Départ 16h30

2 km : Départ 16h45

Adulte :

5 km : Départ 17h15

10 km : Départ 18h00 – chronométrée

Un cadeau à chaque participant lors de la remise du dossard.

Des lots récompenseront les 3 premiers de chaque course et un ravitaillement final sera offert à tous.

Cette épreuve se déroulera selon la réglementation des courses hors stade édictée par la Fédération Française d’Athlétisme (F.F.A.).

Un territoire au riche tissu associatif, une cause fédératrice : « OCTOBRE ROSE »

Une organisation Office de Tourisme entre Saône et Grosne, Ville de Sennecey-le-Grand et Communauté de Communes entre Saône et Grosne

contact@ot-senneceylegrand.com +33 3 85 44 82 54 https://contact133797.wixsite.com/run-in-sennecey

Sennecey-le-Grand Place de l’Église Sennecey-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-07-26 par