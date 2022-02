Run in Mont-Saint-Michel Pontorson, 21 mai 2022, Pontorson.

Run in Mont-Saint-Michel Pontorson

2022-05-21 – 2022-05-22

Pontorson Manche Pontorson

Run In Mont Saint-Michel by Harmonie Mutuelle est un grand rassemblement sportif et festif, au cœur d’un environnement magnifique : celui de la baie du Mont Saint-Michel.

Marathon ou Duo-Marathon en relais le long d’un littoral unique, Semi-Marathon et 10km accessibles à tous, Trail de l’Archange pour les plus endurcis.

Au programme :

> Samedi 21 mai 2022 > 10km et Semi : centre-ville de Pontorson (durée demi-journée).

> Samedi 21 mai 2022 >Trail : 55km – Saint-Pair-sur-Mer (départ) – Mont Saint-Michel (arrivée).

> Dimanche 22 mai 2022 > Duo et Marathon : Port de la Houle/Quai Duguay Trouin – Cancale – Mont Saint-Michel (arrivée) – la journée (42,2km).

runinmsm@aso.fr +33 9 69 36 88 21 https://www.timeto.com/sports/running/run-in-mont-saint-michel-by-harmonie-mutuelle-2022

Pontorson

