Run in Gât Louzouer Louzouer Catégories d’évènement: 45210

Louzouer

Run in Gât Louzouer, 8 juillet 2022, Louzouer. Run in Gât Louzouer

2022-07-08 – 2022-07-08

Louzouer 45210 Run in Gât : course pédestre dans les rues de Louzouer:

C’est un dossard pour la soirée sportive. Un dossard pour faire le 10 km, ou le 5 km, ou les deux ! 12€ le dossard (10€ pour les licenciés FFA). Gratuit pour les enfants nés en 2009 et après (800 m).

HORAIRES DE DEPART :

– 10km label : 19h30

– 5km champêtre : 20h45

– 800 m enfants après arrivée du 5km soit vers 21h30 (max)

RETRAIT DES DOSSARDS :

Dés 18h00 à Louzouer (mairie).

Possibilité de se restaurer après la course. https://protiming.fr/Runnings/detail/6319 Run in Gât : course pédestre dans les rues de Louzouer:

C’est un dossard pour la soirée sportive. Un dossard pour faire le 10 km, ou le 5 km, ou les deux ! 12€ le dossard (10€ pour les licenciés FFA). Gratuit pour les enfants nés en 2009 et après (800 m).

HORAIRES DE DEPART :

– 10km label : 19h30

– 5km champêtre : 20h45

– 800 m enfants après arrivée du 5km soit vers 21h30 (max)

RETRAIT DES DOSSARDS :

Dés 18h00 à Louzouer (mairie).

Possibilité de se restaurer après la course. copyright

Louzouer

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 45210, Louzouer Autres Lieu Louzouer Adresse Ville Louzouer lieuville Louzouer Departement 45210

Louzouer Louzouer 45210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louzouer/

Run in Gât Louzouer 2022-07-08 was last modified: by Run in Gât Louzouer Louzouer 8 juillet 2022 45210 Louzouer

Louzouer 45210