Run for their future

Run for their future La Ramée, 12 juin 2022, Tournefeuille. Run for their future

La Ramée, le dimanche 12 juin à 10:00

Savez-vous que le 12 juin est la journée mondiale contre le travail des enfants ? **Run For Their Future** c’est une **course solidaire** ayant pour but de soutenir l’ONG toulousaine **Ressources Humaines Sans Frontières** qui lutte contre le travail forcé et contre le travail des enfants dans le monde. Alors si cette action fait écho en toi, enfile tes baskets et rejoins-nous ! L’événement Run For Their Future, ce n’est pas seulement une **course de 4 ou 8 km**, mais aussi : * Une exposition de dessins en plein air * Un espace détente et d’échange * Ainsi que pleines d’autres petites surprises On compte sur vous. **+ d’infos** : [Runfortheirfuture](https://runfortheirfuture.wixsite.com/website)

Tarif : 10€ – 12€Billetterie en ligne sur le site de l’événement.

La Ramée 21 Chemin de Larramet, 31170 Tournefeuille, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-12T10:00:00 2022-06-12T15:59:00

