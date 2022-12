Run for Planet #3 Ile de Loisirs du Port aux cerises, 11 juin 2023, DRAVEIL.

Le dimanche 11 juin 2023

de 09h00 à 13h00

. payant

La Run for Planet by Ethics Event est la 1ère course éco-conçue & solidaire organisée en France au profit d’associations de protection de l’environnement & du vivant : Sea Shepherd, Médecins du Monde, la LPO, L214 et Planète Urgence. Elle a pour objectif de sensibiliser le grand public aux défis écologiques, sociaux et éthiques.

La Run for Planet est accessible à tous et propose 2 parcours :

– un 5 km course ou marche non chronométré

– un 10 km chronométré

De nombreuses animations vous attendent :

Des échauffements et étirements collectifs

Des kinésithérapeutes pour prendre soin de vous

L’association la Fresque du climat avec son un atelier ludique et participatif sur le changement climatique

Un Photo Booth Wild Stories pour vous amuser entre amis et collègues

Des photographes et vidéastes pour immortaliser votre journée

Un stand de restauration avec son offre bio, végétarienne et végan

Un concert pour finir en beauté

Renseignements – Horaires – Tarifs

Ile de loisirs du Port Aux Cerises, Rue du Port aux Cerises, Draveil, France 91210 Draveil

conta ct@ru nforp lanet .fr

runforplanet.fr

Facebook

Sur réservation

Tarifs :

5KM – 18€ dont 3€ reversés à l’association de votre choix

10KM – 26€ dont 5€ reversés à l’association de votre choix

Enfants – 12€ dont 2€ reversés à l’association de votre choix

