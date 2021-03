Longperrier Longperrier Longperrier, Seine-et-Marne Run éco Team Longperrier Longperrier Longperrier Catégories d’évènement: Longperrier

Seine-et-Marne

Run éco Team Longperrier Longperrier, 27 mars 2021-27 mars 2021, Longperrier. Run éco Team Longperrier

Longperrier, le samedi 27 mars à 10:00

### L’association du sport à un geste citoyen : 1 run = 1 déchet ! Joindre l’utile à l’agréable en profitant de son footing ou d’une marche pour ramasser quelques déchets, c’est l’objectif de l’événement Run Eco Team Longperrier ! À cette occasion, 2 nouveaux parcours vous seront proposés : * Running (7 km)

* Marche (3 km) La Run Eco Team compte 28 000 membres, venez découvrir ce mouvement sportif et rejoignez-nous ! Ce nouvel événement permettra de fédérer de nouveaux participants et peut-être de futurs ambassadeurs afin de pérénniser ce mouvement. Nous sommes toutes et tous concernés ! Les coureurs et les marcheurs sont les bienvenus. Seule condition, venir avec des gants et sa bonne humeur. Il n’est pas nécessaire non plus d’être un coureur régulier, l’essentiel étant de vouloir participer et partager la même envie de préserver notre environnement. La Mairie sera également présente ; solidaire du mouvement depuis ses débuts, elle offrira le verre de l’amitié à la fin du circuit. Pour découvrir Run Eco Team Longperrier : [[https://www.facebook.com/groups/runecoteam.longperrier/](https://www.facebook.com/groups/runecoteam.longperrier/)](https://www.facebook.com/groups/runecoteam.longperrier/) ### Partenaires Mairie de Longperrier, Planet Fit (réveil musculaire), Roissy Pays de France, le SIGIDURS et PLANET FIT. Il s’agit de la 8ème édition du RUN ECO TEAM LONGPERRIER ! Cette belle aventure a démarré en mars 2017.[https://www.facebook.com/groups/runecoteam.longperrier/](https://www.facebook.com/groups/runecoteam.longperrier/)

Cliquez sur « Je participe » ou par envoi de mail à l’adresse runecoteam.longperrier@gmail.com

Course ou marche éco-citoyenne Longperrier Longperrier Longperrier Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Longperrier, Seine-et-Marne Autres Lieu Longperrier Adresse Longperrier Ville Longperrier