Run des Skull Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc

Run des Skull Lesparre-Médoc, 23 avril 2022, Lesparre-Médoc. Run des Skull Lesparre-Médoc

2022-04-23 – 2022-04-23

Lesparre-Médoc Gironde Les Run des Skull est une balade en moto sur environ 120km.

Une pause sur les bords de l’estuaire et un verre de l’amitié vous seront offerts.

La journée se terminera par une soirée barbecue et une tombola.

Ouvert à toutes motos. Run Skull

Lesparre-Médoc

