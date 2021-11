RUN DE NOËL Abeilhan, 18 décembre 2021, Abeilhan.

RUN DE NOËL Abeilhan

2021-12-18 – 2021-12-18

Abeilhan Hérault Abeilhan

l’association SOURIRE D’ELFES organise un Run de Noël chez les elfes le 18 décembre 2021

sur la place de la mairie d’ABEILHAN

Programme: début des inscription 14h

– Course enfant déguisé sur le thème de noël code couleur rouge départ 15h prix 2 euros

– Randonnée adulte et enfant déguiser code couleur rouge départ 15h30 prix 6 euros

– Course adulte 9 km départ 16h prix 10 euros

– Remise des prix 18h

– Retraite aux Flambeaux départ 18h30 prix 2 euros

Restauration et buvette sur place

sourire.delfes34@gmail.com +33 6 77 28 43 19

sourire d’elfes 34

Abeilhan

dernière mise à jour : 2021-11-15 par