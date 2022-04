Run Color Vitryate Vitry-le-François, 14 mai 2022, Vitry-le-François.

Run Color Vitryate Vitry-le-François

2022-05-14 17:00:00 – 2022-05-14

Vitry-le-François Marne Vitry-le-François

Course sur 5 kms ouverte à toutes et tous, organisée par le Rotary Club de Vitry-le-François. La cause soutenue est “Les Violences Familiales”. Animations colorées et musicales le long du parcours. Sur inscription : www.facebook.com/RotaryClubVitryleFrançois.

Course sur 5 kms du Rotary Club de Vitry-le-F. La cause soutenue est “Les Violences Familiales”. Inscriptions : www.facebook.com/RotaryClubVitryleFrançois. 17h.

rotaryclub.vitrylefrancois@gmail.com http://www.rotary-vitry-le-francois.com/

Course sur 5 kms ouverte à toutes et tous, organisée par le Rotary Club de Vitry-le-François. La cause soutenue est “Les Violences Familiales”. Animations colorées et musicales le long du parcours. Sur inscription : www.facebook.com/RotaryClubVitryleFrançois.

Vitry-le-François

dernière mise à jour : 2022-04-13 par