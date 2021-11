Reims Campus de Néoma Business Scool Marne, Reims Run & Collect Campus de Néoma Business Scool Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Run & Collect Campus de Néoma Business Scool, 27 novembre 2021, Reims. Run & Collect

Campus de Néoma Business Scool, le samedi 27 novembre à 10:00

A l’initiative des associations étudiantes Oikos et Bureau des Sports

Sur inscription

Réalisation d’un footing dans Reims pour ramasser le plus de déchets possible tout en éliminant quelques calories Campus de Néoma Business Scool 59 rue Pierre Taittinger; 51 100 reims Reims Croix-Rouge Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Campus de Néoma Business Scool Adresse 59 rue Pierre Taittinger; 51 100 reims Ville Reims lieuville Campus de Néoma Business Scool Reims