Run & Bike St-Crépin-Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers, 27 février 2022, Saint-Crépin-Ibouvillers.

Run & Bike St-Crépin-Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers

2022-02-27 08:45:00 – 2022-02-27 13:00:00

Saint-Crépin-Ibouvillers Oise Saint-Crépin-Ibouvillers

Pour 2022 et la 4ème édition que nous souhaitons incroyable, nous proposons :

2 courses : 9,7 km et 16 km

1 marche : 11 km

Des médailles « finisher » pour tous

Une Tombola pour le Run & Bike

Des parcours mêlant forêt, chemins, sable, herbe, champs et aussi un peu de route

Des récompenses pour les trois premiers des catégories homme, femme et mixte

senzu.contact@gmail.com +33 6 82 26 69 49

Personnelle

Saint-Crépin-Ibouvillers

dernière mise à jour : 2022-02-18 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre