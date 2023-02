Run & Bike Plougourvest Plougourvest Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Plougourvest Triathlètes, coureurs, vététistes, ou autres sportifs … – Format XS : boucle de décantation + 4 tours de 2,5 km . Il sera possible de participer à partir de la catégorie minimes (à partir de l’année 2009). Le changement de vélo entre les deux participants est libre. Départ de l’épreuve à 9h30. – Format S : boucle de décantation + 6 tours de 2,5 km. Il sera possible de participer à partir de la catégorie cadets (à partir de l’année 2007). Le changement de vélo entre les deux participants se fera à chaque boucle, tous les 2,5 km. Départ de l’épreuve à 10h45. Rendez-vous sur le site de l’équipole. Ouvert à tous. https://www.klikego.com/…/run…/triathlon/1674265269886-1 Plougourvest

