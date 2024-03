Run & Bike nature complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard St lyphard, dimanche 14 avril 2024.

Run & Bike nature Run and Bike de 17kms organisé par le Saint-Lyphard Athlétisme Club Limité à 100 équipes Comment s’inscrire : Cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.helloasso.com/associations/slac-at… Dimanche 14 avril, 09h00 complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T09:00:00+02:00 – 2024-04-14T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T09:00:00+02:00 – 2024-04-14T12:00:00+02:00

Run and Bike de 17kms organisé par le Saint-Lyphard Athlétisme Club

Limité à 100 équipes

Comment s’inscrire :

Cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/slac-athletisme/evenements/run-and-bike-fox/widget

Buvette sur Place. On vous attend nombreux,

NATURE SPORT

