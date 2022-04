Run & bike La Waiteuteuse Messanges, 23 avril 2022, Messanges.

Run & bike La Waiteuteuse Messanges

2022-04-23 09:00:00 – 2022-04-23

Messanges Landes Messanges

EUR 15 Waiteuteu MEssanges sauvetage côtier organise son Run & Bike 2022

Parcours de course / vélo en équipe de 2 sur 10 km ou 15km au choix.

Au milieu de la forêt landaise sous les pins !

A partir de 14 ans.

Rendez vous 9h au parking de la plage nord à Messanges

Départ de la course à 10H

Casque et certificat obligatoires.

Remise de récompense sur 2 catégories, +18ans et -18ans allant jusqu’à 50 euros !

dernière mise à jour : 2022-04-15 par OTI LAS