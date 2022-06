RUN & BIKE Gerbéviller Gerbéviller Catégories d’évènement: Gerbéviller

Meurthe-et-Moselle

RUN & BIKE Gerbéviller, 8 juillet 2022, Gerbéviller. RUN & BIKE

Rue de l’Ohy Site de l’Ohy Gerbéviller Meurthe-et-Moselle Site de l’Ohy Rue de l’Ohy

2022-07-08 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-08 16:30:00 16:30:00

Site de l’Ohy Rue de l’Ohy

Gerbéviller

Meurthe-et-Moselle Gerbéviller Le Vélo Club Nature de Gerbéviller vous propose son Run & Bike en duo mixte.

Au programme de la journée : matin : Accueil et petit déjeuner de 9h à 9h15. Les épreuves accompagnées d’animations et de jeux de 9h30 à 11h30. Un temps libre est ensuite prévu pour le passage de la caravane du Tour de France. Après-midi : Remise des trophées de 15h à 16h30.

Restauration sur place.

Tarif : 5€ par équipe. +33 3 83 42 70 33 https://www.gerbeviller.fr/ Site de l’Ohy Rue de l’Ohy Gerbéviller

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gerbéviller, Meurthe-et-Moselle Other Lieu Gerbéviller Adresse Gerbéviller Meurthe-et-Moselle Site de l'Ohy Rue de l'Ohy Ville Gerbéviller lieuville Site de l'Ohy Rue de l'Ohy Gerbéviller Departement Meurthe-et-Moselle

Gerbéviller Gerbéviller Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerbeviller/

RUN & BIKE Gerbéviller 2022-07-08 was last modified: by RUN & BIKE Gerbéviller Gerbéviller 8 juillet 2022 Rue de l'Ohy Site de l'Ohy Gerbéviller Meurthe-et-Moselle

Gerbéviller Meurthe-et-Moselle