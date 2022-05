Run & Bike 1ère édition Talensac Talensac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Talensac Ille-et-Vilaine Talensac 1ère Edition de Run & Bike en terre Talensacoise organisée par le Comité des fêtes.

Inscription à partir de 13h00. Départ à 14H30 parc de la Hunaudière.

Plusieurs parcours sont proposés pour tout âge : 5, 10 et 16 Km.

Tarif :5€/personne Pour toute inscription, certificat médical ou licence de sport obligatoire

