Mayenne Mayenne 10 10 EUR Le club de triathlon Mastria 53 propose une nouvelle épreuve sportive à Mayenne : un run and bike, au départ du château de Mayenne. Cette compétition se dispute par équipe de deux, l’un courant pendant que l’autre pédale. Mastria 53 a dessiné un parcours de 3,3 km dans le centre-ville, du quartier Bras à la rivière, en passant par la salle Gambetta. Quatre catégories sont définies : les 6-9 ans, les 10-13 ans, XS et S. La compétition est ouverte aux non-licenciés sur inscription par équipe de deux. Un Run & Bike dans le Parc du Château de Mayenne, organisé par le club de triathlon Mastria 53. +33 6 80 08 33 20 Le club de triathlon Mastria 53 propose une nouvelle épreuve sportive à Mayenne : un run and bike, au départ du château de Mayenne. Cette compétition se dispute par équipe de deux, l’un courant pendant que l’autre pédale. Mastria 53 a dessiné un parcours de 3,3 km dans le centre-ville, du quartier Bras à la rivière, en passant par la salle Gambetta. Quatre catégories sont définies : les 6-9 ans, les 10-13 ans, XS et S. La compétition est ouverte aux non-licenciés sur inscription par équipe de deux. Place Juhel Parc du Château de Mayenne Mayenne

