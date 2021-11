Taissy Taissy Marne, Taissy Run and Bike de Taissy Taissy Taissy Catégories d’évènement: Marne

Taissy

Run and Bike de Taissy Taissy, 28 novembre 2021, Taissy.

2021-11-28 13:00:00 – 2021-11-28

Taissy Marne Taissy En collaboration avec le Stade de Reims Triathlon, la commune de Taissy organise un Run and Bike. Saisissez cette opportunité de venir tester vos limites sur l’un des différents parcours ! Le départ aura lieu au gymnase de Taissy.

Rendez-vous dès 13h pour le format jeune et dès 15h pour les catégories juniors / séniors. Inscription sur le lien indiqué, ou sur place. dir.sportif@reimstriathlon.fr Taissy

dernière mise à jour : 2021-11-18 par

