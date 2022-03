RUN AND BIKE Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez Catégories d’évènement: Castelnau-le-Lez

Hérault

RUN AND BIKE Castelnau-le-Lez, 3 avril 2022, Castelnau-le-Lez. RUN AND BIKE Castelnau-le-Lez

2022-04-03 – 2022-04-03

Castelnau-le-Lez Hérault EUR 16 16 Le dimanche 3 avril 2022 se tiendra le 8ème Run and Bike du Miradou, à Castelnau-le-Lez. L’événement s’ouvre cette année à toutes les catégories d’âges, avec plusieurs formats de course au programme. Il y aura une course individuelle pour les enfants de 7 à 10 ans (500m de course à pied + 1.5 km VTT). D’autres courses, par équipe de 2, sont également proposées : la Sportive, longue de 15 km, dès 16 ans, la Découverte de 8 km accessible à partir de 14 ans et une course Jeunes de 3,5 km pour les 11-13 ans. Parvis et Parking du Palais des Sports

De 9h30 à 12h :

– Animation Musicale

– Animation VTT sur piste modulable (à partir de 7 ans)

– Animation Jeux en Bois

– Vélo à assistance électrique

– Circuit Karts à pédales

– Structure gonflable Le dimanche 3 avril 2022 se tiendra le 8ème Run and Bike du Miradou, à Castelnau-le-Lez. L’événement s’ouvre cette année à toutes les catégories d’âges, avec plusieurs formats de course au programme. https://www.atelierlinux.fr/RnB22/view/inscriptRetB_CompteaRebours.php?fbclid=IwAR3R95hBPvowYLYsUmfw1gBm-bSAUHiW0AlABeQru89sVtG1PfaoMgmwFEM Le dimanche 3 avril 2022 se tiendra le 8ème Run and Bike du Miradou, à Castelnau-le-Lez. L’événement s’ouvre cette année à toutes les catégories d’âges, avec plusieurs formats de course au programme. Il y aura une course individuelle pour les enfants de 7 à 10 ans (500m de course à pied + 1.5 km VTT). D’autres courses, par équipe de 2, sont également proposées : la Sportive, longue de 15 km, dès 16 ans, la Découverte de 8 km accessible à partir de 14 ans et une course Jeunes de 3,5 km pour les 11-13 ans. Parvis et Parking du Palais des Sports

De 9h30 à 12h :

– Animation Musicale

– Animation VTT sur piste modulable (à partir de 7 ans)

– Animation Jeux en Bois

– Vélo à assistance électrique

– Circuit Karts à pédales

– Structure gonflable Castelnau-le-Lez

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Castelnau-le-Lez, Hérault Autres Lieu Castelnau-le-Lez Adresse Ville Castelnau-le-Lez lieuville Castelnau-le-Lez Departement Hérault

Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-le-lez/

RUN AND BIKE Castelnau-le-Lez 2022-04-03 was last modified: by RUN AND BIKE Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez 3 avril 2022 Castelnau-le-Lez Hérault

Castelnau-le-Lez Hérault