Épinal Vosges La faculté de droit à Epinal organisera à Epinal une course de sensibilisation au handicap, la Run’access.

Plusieurs distances sont proposées 3 km, 6 km ou 10 km

Inscription par mail: runaccessepinal@gmail.com, RDV sur le parking entre le tribunal et la faculté de Droit à partir de 14h.

Ouverture du Village à 14h00 et départ de la course à 15h runaccessepinal@gmail.com Faculté de Droit 2 Rue de la Maix Épinal

