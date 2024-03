Rumkicks + Rat’s Don’t Sink Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, mardi 9 juillet 2024.

Rumkicks + Rat’s Don’t Sink Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Molotov le 9 juillet pour le concert de Rumkicks + Rat’s Don’t Sink.

Les Sud-coréennes de 199 Rumkicks reviennent nous rendre visite sur Marseille après avoir retourné le Molotov il y a presque un an jour pour jour, concert à ne manquer sous aucun prétexte !!!



En ouverture, les vétérans de la scène Punk Hardcore Marseillaise, les insubmersibles Rat’s Don’t Sink, qui vont accompagner leurs amies Coréennes à travers la France, la Belgique et l’Allemagne cet été !



• RUMKICKS

[Punk KR]

럼킥스 RUMKICKS (Corée du Sud)

La scène punk sud-coréenne remonte à plusieurs décennies, mais une nouvelle génération est apparue qui, tout en reconnaissant le travail accompli par leurs prédécesseurs, crée son propre son et sa propre image tout en renouvelant le sens de ce que signifie être Punk en Corée du Sud à l’heure actuelle, leur principal représentant étant 럼킥스 RUMKICKS.

Bienvenus dans le monde des vestes en cuir et des cheveux aux couleurs de l’arc-en-ciel, ce groupe composé de trois filles qui, en dehors de la Corée, ont énormément tourné ces dernières années, de l’Asie au Royaume-Uni, où elles ont été largement acclamées à deux reprises au Rebellion Festival, rien que ça !



• RAT’S DON’T SINK

[HxC Punk FR]

Rats Don’t Sink (Les Rats Ne Coulent Pas) est un groupe de Hardcore Punk formé à Marseille en Janvier 2014.

Depuis près d’une décennie le quatuor a arpenté le Sud de la France, l’Espagne et l’Italie, partageant la scène avec des groupes comme The Casualties, The Exploited, Bishops Green, Lion’s Law, Komintern Sect ou encore Grade 2, pour n’en citer que quelques-uns.

À ce jour ils ont sorti 4 disques entre 2018 et 2021 et un nouvel album est prévu de sortir cet été pour leur tournée avec les Rumkicks ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 20:30:00

fin : 2024-07-09

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Rumkicks + Rat’s Don’t Sink Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-18 par Ville de Marseille