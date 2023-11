Marcia Higelin + Clara Yse (1ère Partie) QUAI DES ARTS, 22 mars 2024, RUMILLY.

Marcia Higelin + Clara Yse (1ère Partie) QUAI DES ARTS. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30 (2024-03-22 au ). Tarif : 20.9 à 20.9 euros.

Dans la famille Higelin, le talent traverse les générations. Marcia s’inscrit brillamment dans cette lignée tout en conservant sa personnalité propre. Au piano-voix, elle chante son audace et sa liberté. A travers des textes empreints de poésie, elle nous partage ses tempêtes intimes, ses solitudes et ses rêves. Portés par une voix magnifique et une interprétation forte, ses morceaux nous transportent CLARA YSÉ Pour Clara Ysé, la musique est un langage dans lequel elle trouve un espace de liberté incomparable. Mêlant pop et folk latino-américaine, elle chante des histoires lyriques où tout est juste et profond. Elle avance en équilibre entre force et fragilité, sensibilité et sensualité, poésie et puissance. Elle réunit toutes ses ambivalences dans un spectacle envoûtant. Higelin Marcia

Votre billet est ici

QUAI DES ARTS RUMILLY Places d’Armes Haute-Savoie

20.9

EUR20.9.

