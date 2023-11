Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson + Soom T & The Stone Monks QUAI DES ARTS, 1 décembre 2023, RUMILLY.

Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson + Soom T & The Stone Monks QUAI DES ARTS. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON 2+ est le troisième album de DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson: une nouvelle escale sonore dans le voyage de ce duo enchanteur, entre funk, soul, reggae et afrobeat. Leur musique est un cocktail de groove ensoleillé venu d’Afrique, des Caraïbes ou du Brésil. Le cœur toujours en fête, DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson continuent à repousser les frontières de la chanson française pour faire danser le monde. SOOM T & THE STONE MONKS Avec son style inimitable et son flow complètement dément, Soom T, « la Reine du raggamuffin » parcourt le monde depuis plus de 20 ans accompagnée de ses musiciens, The Stone Monks. Elle chante le reggae comme personne et raconte ses combats quotidiens à travers des textes engagés et percutants. Sa musique, à la croisée du reggae, du dub et du hip hop, est un voyage musical unique, militant et exotique. Soom T est une artiste à l’énergie débordante, dont la fougue scénique inouïe ne s’est jamais démentie. Soom T, DJEUHDJOAH & NICHOLSON Soom T, DJEUHDJOAH & NICHOLSON

Votre billet est ici

QUAI DES ARTS RUMILLY Places d’Armes Haute-Savoie

23.0

EUR23.0.

