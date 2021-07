Rûmi, lecture musicale . L’Institut du Monde Arabe, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 27 au 31 juillet 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 18h30 à 19h30

gratuit

Dans le cadre de L’Hyper Festival de la Ville de Paris, Immersions entre Quatrains, Odes mystiques et Mathnawî sur le parvis de l’IMA La musique intemporelle de la poésie de RÛMI rencontre une voix féminine sur une musique au violoncelle à la croisée entre Occident et Orient.

Rûmî, désigné comme Mawlânâ, « notre Maître », n’est pas seulement l’un des plus grands penseurs mystiques de tous les temps, il est aussi l’un des plus merveilleux poètes de la littérature universelle.

Sa poésie, en particulier ses Quatrains, expriment toutes les nuances des états spirituels : désir, passion, nostalgie, rêve, mélancolie, amour… Dans ce spectacle, les Quatrains sont majoritaires, mais parfois prolongés par des poèmes extraits des Odes mystiques et du Mathnawî.

Rûmî est une lecture musicale née du désir de Sarah Jalabert (comédienne) et Birgit Yew von Keller (violoncelliste) d’investir l’espace public pour répondre aux événements actuels par le beau.

A partir de l’extrême simplicité d’une espace vide et par leurs seules présences, les artistes convoquent l’immensité à travers la parole, le chant, la musique et la danse. Le public est ainsi mis en relation sensorielle et sensuelle avec les éléments du Vivant, magistralement évoqués par la poésie de Rûmi.

Le violoncelle atteint, dans un jeu inhabituel de textures sonores, un puissant degré de polyphonie, où la transe montre ses premiers accents. La voix humaine est à la fois portée par la musique et s’en dissocie de manière autonome.

Durant cinq représentation du 27 au 31 juillet 2021 à 18h30, au milieu du parvis de l’IMA, le public, de tous âges sera assis en cercle autour des artistes.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m)



Contact :Culturelles Production 06 33 30 53 03 contact@culturellesproduction.com https://www.imarabe.org/fr/spectacles/dans-le-cadre-de-l-hyper-festival-rumi-lecture-musicale

