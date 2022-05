Rumbo Tumba + Vinzoo + Turn Water Le Molotov, 5 mai 2022, Marseille.

Rumbo Tumba + Vinzoo + Turn Water

Le Molotov, le jeudi 5 mai à 20:30

Rumbo Tumba est le projet électro-acoustique du musicien multi-instrumentiste argentin Facundo Salgado, qui a sans cesse parcouru l’Europe et l’Amérique latine au cours des 10 dernières années, parcourant déjà plus de 20 pays différents. Artisan des loops organiques, Salgado est un orchestre composé d’un seul homme ; il joue, enregistre et mixe en temps réel sa panoplie d’instruments artisanaux d’Amérique du Sud. En concert, Rumbo Tumba présente un set entièrement composé de bois, construisant un son et une atmosphères naturels uniques. Les publics du monde entier se sont déjà laissés emporter à travers ce voyage menant au cœur des îles du delta fleuve Parana. Les compositions, basées sur des boucles raffinées, mettent en valeur les racines folkloriques traditionnelles, utilisant délicatement des outils numériques de pointe pour projeter le folklore sud-américain dans le futur. [https://www.youtube.com/watch?v=-5DFrjtYegI](https://www.youtube.com/watch?v=-5DFrjtYegI) ****************** Vinzoo L’artiste Vinzoo est né à Marseille en 1979. Après un passage par le rock puis par le reggae, comme bassiste du groupe Dawta Jena, il a depuis toujours l’envie de composer sa propre musique, moyen d’expression où il nous transmet ses émotions. A partir d’une page blanche, il expérimente de nouvelles sonorités mêlant le bouzouki, chants anciens, et ambiances chill. Il se fait connaitre sur soundclound. On l’a entendu lors de live électroniques associant diverses instruments. On le retrouve également dans un duo envoûtant Kaalma avec Phonkhead. On l’attend bientôt pour de nouvelles dates après cette période d’arrêt forcé. Releases: EPs on NUMA Records || Garasadah Records Remix on Zolotaya Orda || RunAfter Records || Jumpsuits records || Paradise Symbiosis || Baikal Nomads VA Compilations on Kosa Records || Shango Records || Hummelrund auf Erdenflug || Cosmovision Records || Ohxalà Records || Deep Bali Records. [https://open.spotify.com/artist/0XwrL](https://open.spotify.com/artist/0XwrL)… [https://soundcloud.com/vinzoomuzik](https://soundcloud.com/vinzoomuzik) [https://www.instagram.com/vinzoo0/](https://www.instagram.com/vinzoo0/) *************** Turn Water Turn Water est un producteur français originaire de Marseille. Il a commencé à jouer de la musique latine en tant que guitariste dans plusieurs groupes de cumbia et de folklore latino-américain dans la ville méditerranéenne. Parallèlement, il commence à créer dans son home studio une musique inspirée des influences cosmopolites de la ville de Marseille, prenant des sonorités latines, andines, maghrébines, comoriennes, sur fond de musiques urbaines et électroniques. Avec ce mélange d’instruments, de machines, de collaborations et d’un univers visuel, il s’est créé une identité musicale très personnelle à la fois mélancolique et dansante. Il proposera ce soir un DJ set Cumbia énergique et dansant pour conclure la soirée avec le feu des rythmes de la cumbia, [https://soundcloud.com/turn-water](https://soundcloud.com/turn-water) [https://www.youtube.com/watch?v=HKS1Jzlfh9o](https://www.youtube.com/watch?v=HKS1Jzlfh9o)

6,99€ en pré-vente

♫Chamanic Cumbia♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T20:30:00 2022-05-05T23:59:00