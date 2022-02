Rumbo Tumba • Capitaine futur La Gaîté Lyrique, 24 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 24 avril 2022

de 15h15 à 16h15

payant

Trempé de sueur, Capitaine futur avance dans l’Entr’espace, vers une immense zone humide où la terre navigue dans un corps de ruisseaux et de canaux, où la vie semble retenue et le fleuve en mouvement.

Facundo Salgado

Dans son projet électro-acoustique et ce ciné-concert folk et électronique dans la jungle andine et son fleuve d’images, l’argentin Facundo Salgado fusionne les rythmes et les textures sonores folkloriques d’Amérique du Sud aux beats urbains du dub, du hip-hop ou de la house. Avec ses loops organiques de charango, de percussions électroniques, de basses profondes et d’instruments à vent, il trace un chemin entre les villes et les montagnes, la terre et le bitume, le bois et l’électricité.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

Contact : https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique

Enfants

Date complète :

2022-04-24T15:15:00+01:00_2022-04-24T16:15:00+01:00