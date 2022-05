Rumbo Tumba, 5 mai 2022, .

Rumbo Tumba

2022-05-05 – 2022-05-05

6 6 Rumbo Tumba est le projet électroacoustique de l’argentin Facundo Salgado, dans lequel il fusionne des rythmes et textures sonores d’Amérique Latine – principalement la région andine – avec des beats urbains comme le dub, le hip hop ou la house.



En live, c’est un “homme-orchestre”. Instruments traditionnels et outils électroniques sont joués, enregistrés et mixés en temps réel, créant une atmosphère dansante, de vol et de mouvement. Les sons profonds de la basse et les batteries électroniques s’associent à l’enchantement sonore du charango et des instruments à vent, caractéristiques de la région des Andes.

Retrouvez Rumbo Tumba sur la scène du Molotov le 5 mai !

