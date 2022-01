RUMBAS DU MONDE Béziers, 22 janvier 2022, Béziers.

RUMBAS DU MONDE Béziers

2022-01-22 20:00:00 – 2022-01-22

Béziers Hérault

Grand nombre de courants musicaux ont été influencés par les musiques de Cuba, comme la rumba gitane catalane. Pour cette sortie de résidence, vous assisterez à une rencontre entre des artistes internationaux cubains et gitans, avec la participation d’élèves et professeurs du Conservatoire Béziers Méditerranée, et de jeunes musiciens talentueux du biterrois encadrés par Djelito Solès.

Pour profiter de ce moment musical et festif, la chanteuse Ludmila Merceron « Diva de la Trova », Chana, Jose del Bandeloro, Los Graciosos et le percussionniste Ralph Santos vous attendent avec les arrangements de Ernesto Burgos Osorio.

Entrée libre.

Artistes internationaux cubains et gitans vous invitent à un moment festif et musical. Avec la participation d’élèves et professeurs du Conservatoire Béziers Méditerranée, de jeunes talents musiciens biterrois et Ludmila Merceron et Ralph Santos. Entrée libre.

theatredesfranciscans@ville-beziers.fr +33 4 67 36 82 80

Grand nombre de courants musicaux ont été influencés par les musiques de Cuba, comme la rumba gitane catalane. Pour cette sortie de résidence, vous assisterez à une rencontre entre des artistes internationaux cubains et gitans, avec la participation d’élèves et professeurs du Conservatoire Béziers Méditerranée, et de jeunes musiciens talentueux du biterrois encadrés par Djelito Solès.

Pour profiter de ce moment musical et festif, la chanteuse Ludmila Merceron « Diva de la Trova », Chana, Jose del Bandeloro, Los Graciosos et le percussionniste Ralph Santos vous attendent avec les arrangements de Ernesto Burgos Osorio.

Entrée libre.

franciscains béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2022-01-16 par