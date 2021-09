Paris LA PETITE HALLE Paris RUMBABIERTA à Paris (75) After de Jazz à La Villette LA PETITE HALLE Paris Catégorie d’évènement: Paris

**AFTER PARTY – Sotak Musik présente Rumbabierta** « _La rumba est l’art le plus sublime pour divertir l’âme_ », chantent les rumberos cubains ! Cette musique portuaire inventée par les esclaves et leurs descendants est le moteur des concerts du collectif et maîtres du genre: **Rumbabierta**. **Line up :** Javier Campos Martinez : percussions et chant Sebastian Quezada : Chant, percussions Onilde Gomez Valon : chant et danse Felipe Cabrera : contrebasse, choeurs Alisbey Portuondo : percussions Pedro Barrios : percussions, chœurs Natascha Rogers : kata, choeurs – * Un concert annoncé dans l’**Agenda du Collectif MDM IdF** –

10€

Avec ses musiciens hors pair et maîtres du genre, chaque concert de Rumbabierta est un événement : Place aux tambours, au chant, à la danse. LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS Paris Paris

