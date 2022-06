Rumba pá Bajo La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 18 juin 2022

de 21h00 à 00h00

gratuit

Rumbabierta est de retour à la Petite Halle pour une soirée spéciale le 18 juin ! Dans le cadre d’une soirée qui s’annonce torride, SOTAK RUMBA CLUB s’installe à La Petite Halle. Concert + DJ set pour vous ensorceler et vous soumettre à la force des percussions jusqu’à la transe ! Rendez-vous Samedi 18 juin 21h pour déhancher et écouter toute la richesse des rythmes cubains. Avec RUMBABIERTA (Rumba Cubaine) en concert + DJ set avec Didi El Ciclon jusqu’à 1h30 du mat ! Le Rumba cubaine est l’art le plus sublime pour divertir l’âme. Dépouillés de fioritures pour n’en retenir que l’essence même, cette musique portuaire inventée par les esclaves et leurs descendants est le moteur des concerts du collectif et maîtres du genre: Rumbabierta. La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

