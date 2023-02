Rumba Divas DE ROMA, 16 mars 2023, BORGERHOUT.

Rumba Divas DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

De Congolese rumba werd door UNESCO erkend als immaterieel erfgoed in december 2021. Logisch aangezien deze muziek al tientallen jaren in Afrika zegeviert. Rumba Divas is een project dat is ontstaan ??na deze erkenning. De plaats van vrouwen in rumba lijkt onbelangrijk, omdat er in vergelijking met mannen maar weinig grote vrouwelijke sterren zijn. Daarom bedacht de Belgisch-Congolese filmmaker Monique Mbeka Phoba de Rumba Divas om de rol van vrouwen in rumba te vieren. Na Bozar in mei 2022 in Brussel is het de beurt aan De Roma in Antwerpen, in samenwerking met het AfricaMuseum, om drie prachtige zangeressen te verwelkomen: IYENGA, NOELLA NDAYA en YEMO.

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

Na Bozar in mei 2022 in Brussel is het de beurt aan De Roma in Antwerpen, in samenwerking met het AfricaMuseum, om drie prachtige zangeressen te verwelkomen: IYENGA, NOELLA NDAYA en YEMO.

