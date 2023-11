Bourse aux jouets et vide-puériculture Rullac-Saint-Cirq, 3 décembre 2023, Rullac-Saint-Cirq.

Rullac-Saint-Cirq,Aveyron

De 9h à 17h à la salle des fêtes de Rullac-Saint-Cirq. Réservation de la table au 06 79 92 73 20 ou 06 89 62 34 56 jusqu’au 30 novembre. Possibilité de restauration sur place sur réservation..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . 6 EUR.

Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie



From 9am to 5pm at the Rullac-Saint-Cirq village hall. Table bookings on 06 79 92 73 20 or 06 89 62 34 56 until November 30. Catering available on reservation.

De 9.00 a 17.00 h en el ayuntamiento de Rullac-Saint-Cirq. Reserva de mesas en el 06 79 92 73 20 o 06 89 62 34 56 hasta el 30 de noviembre. Catering disponible in situ previa reserva.

Von 9 bis 17 Uhr im Festsaal von Rullac-Saint-Cirq. Tischreservierung unter 06 79 92 73 20 oder 06 89 62 34 56 bis zum 30. November. Verpflegung vor Ort auf Vorbestellung möglich.

Mise à jour le 2023-11-10 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS