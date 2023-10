Quine de l’école de Rullac-St-Cirq Rullac-Saint-Cirq, 25 novembre 2023, Rullac-Saint-Cirq.

Rullac-Saint-Cirq,Aveyron

A 20h30 à la salle des fêtes, nombreux lots..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie



At 8.30pm at the Salle des Fêtes, lots of prizes.

A las 20.30 en la sala del pueblo, muchos premios.

Um 20:30 Uhr im Festsaal, zahlreiche Preise.

Mise à jour le 2023-10-17 par ADT de l’Aveyron