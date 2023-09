Repas gratounade Rullac-Saint-Cirq, 30 septembre 2023, Rullac-Saint-Cirq.

Rullac-Saint-Cirq,Aveyron

A 20h à la salle polyvalente. Soirée animée par l’orchestre Bernard Gaches. Inscriptions obligatoires au 06 82 27 64 30..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . 20 EUR.

Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie



At 8pm in the Salle Polyvalente. Entertainment by the Bernard Gaches orchestra. Registration required on 06 82 27 64 30.

A las 20.00 horas en la sala polivalente. Animación a cargo de la orquesta Bernard Gaches. Inscripción previa en el 06 82 27 64 30.

Um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle. Abendveranstaltung, die vom Orchester Bernard Gaches moderiert wird. Obligatorische Anmeldungen unter 06 82 27 64 30.

Mise à jour le 2023-08-26 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS