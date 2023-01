Ruines et coucher de soleil Lembach Lembach Lembach Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Ruines et coucher de soleil Lembach, 7 juillet 2023

2023-07-07

Bas-Rhin Lembach EUR Les ruines de châteaux sont de bons observatoires pour admirer le coucher du soleil. La montée au Loewenstein sera ponctuée par la découverte de la faune et de la flore du massif forestier. Les ruines de châteaux sont de bons observatoires pour admirer le coucher du soleil. La montée au Loewenstein sera ponctuée par la découverte de la faune et de la flore du massif forestier. Prévoir une tenue adéquate. Sur inscription avant le 07/07, 17h. Lembach

