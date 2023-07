Visite des fouilles archéologiques au château de Saint-Michel Ruines du Château Saint-Michel Les Houches, 24 juillet 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Venez découvrir les premiers résultats des fouilles archéologiques conduites au château de Saint-Michel par le Département de la Haute-Savoie dans le cadre du projet DAHU (Développement et Adaptation des occupations Humaines en montagne)..

2023-07-24 15:00:00 fin : 2023-07-24 15:45:00. .

Ruines du Château Saint-Michel

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the first results of the archaeological excavations carried out at the Château de Saint-Michel by the Haute-Savoie Department as part of the DAHU (Développement et Adaptation des Occupations Humaines en Montagne) project.

Venga a descubrir los primeros resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas en el castillo de Saint-Michel por el Departamento de Alta Saboya en el marco del proyecto DAHU (Desarrollo y Adaptación de las Ocupaciones Humanas en la Montaña).

Entdecken Sie die ersten Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen, die das Département de la Haute-Savoie im Rahmen des DAHU-Projekts (Développement et Adaptation des Occupations Humaines en montagne – Entwicklung und Anpassung menschlicher Beschäftigungen in den Bergen) im Schloss Saint-Michel durchgeführt hat.

