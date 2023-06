Partez à la découverte des vestiges d’un château médiéval du XIIIe siècle à travers les chemins alentours Ruines du château de Salm La Broque La Broque Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Partez à la découverte des vestiges d'un château médiéval du XIIIe siècle à travers les chemins alentours

Dimanche 17 septembre, 14h30
Ruines du château de Salm

Rendez-vous au parking de la maison forestière de Salm (la Broque) à 14h – Retour vers 17h30. Chaussures de marche et boissons recommandées – Vêtements adaptés selon la météo – Distance 3km avec un dénivelé de 200m. Partez à l'assaut des vestiges du château de Salm (XIIIe siècle) par le chemin médiéval.

Cette promenade en forêt raconte la riche histoire des hommes de ce pays enchanté. Un voyage au fil du temps, durant lequel votre guide, passionné de fougères, vous initiera à ce végétal complice des vieilles pierres du château.

Tout au long de la côte du château, vous découvrirez les différentes histoires humaines et naturelles qui vous mèneront jusqu’aux ruines du château de Salm (812m alt.) et irez à la rencontre des bénévoles qui travaillent à sa consolidation. Ruines du château de Salm Hameau de Salm, 67130 La Broque La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est http://www.chateau-de-salm.org Le château aurait été construit au début du XIIIe siècle par les comtes de Salm en Vosges. Edifié sur un éperon rocheux, à 812 m d’altitude, dans la forêt Domaniale du Donon, il était situé au carrefour de nombreuses « routes » médiévales traversant le massif vosgien . Les vestiges d’une tour semi-circulaire qui flanquait son enceinte, un bastion du XIVe siècle et une citerne en berceau datant du XVIe siècle sont bien conservés. Il semble abandonné depuis le XVIIe siècle. Une inscription relate le passage de deux princes de Salm en 1779, descendants des bâtisseurs. Les vestiges de cette forteresse laissent penser qu’il s’agissait d’une réalisation de style gothique par ses éléments de fenêtres trilobées, cheminées et éléments décoratifs à moulures et feuillures. Une citerne voûtée sur doubleaux avec une margelle est toujours visible. Au fil des siècles, le château s’est agrandi et transformé pour constituer une véritable place forte de 100m sur 40m avec un donjon semi circulaire présentant des murs s’élargissant graduellement de 2,20m à 3,40m d’épaisseur côté de l’attaque. Depuis près de vingt ans, l’Association des Veilleurs de Salm s’attache avec passion à entretenir et restaurer ces ruines peu connues, qui témoignent pourtant d’une histoire régionale captivante. Le château est classé au titre des Monuments historiques en 1898. Parking de la Maison Forestière de Salm. Balisage Club Vosgien (rectangle jaune). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

