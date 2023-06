Visitez les ruines d’un château du XIIIe siècle en rénovation Ruines du château de Salm La Broque, 16 septembre 2023, La Broque.

Visitez avec un guide ou librement les ruines du château des Comtes de Salm-en-Vosges.

Situé dans la forêt du Donon, ce château de grès rose sollicitera votre imagination et votre âme d’enfant tout au long de votre visite. Vous découvrirez les différents chantiers de consolidation en cours, accessibles et commentés, pour plus de lisibilité.

Les travaux de consolidation actuels portent sur un contrefort, une tour bouclier en fer à cheval se dressant sur le rocher, ainsi que sur les murs d’une barbacane et un mur d’enceinte.

Vous pourrez également librement jouer au « cercar de liebre », la poursuite du lièvre, un jeu de plateau médiéval.

Ruines du château de Salm Hameau de Salm, 67130 La Broque La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est http://www.chateau-de-salm.org Le château aurait été construit au début du XIIIe siècle par les comtes de Salm en Vosges. Edifié sur un éperon rocheux, à 812 m d’altitude, dans la forêt Domaniale du Donon, il était situé au carrefour de nombreuses « routes » médiévales traversant le massif vosgien . Les vestiges d’une tour semi-circulaire qui flanquait son enceinte, un bastion du XIVe siècle et une citerne en berceau datant du XVIe siècle sont bien conservés. Il semble abandonné depuis le XVIIe siècle. Une inscription relate le passage de deux princes de Salm en 1779, descendants des bâtisseurs.

Les vestiges de cette forteresse laissent penser qu’il s’agissait d’une réalisation de style gothique par ses éléments de fenêtres trilobées, cheminées et éléments décoratifs à moulures et feuillures. Une citerne voûtée sur doubleaux avec une margelle est toujours visible.

Au fil des siècles, le château s’est agrandi et transformé pour constituer une véritable place forte de 100m sur 40m avec un donjon semi circulaire présentant des murs s’élargissant graduellement de 2,20m à 3,40m d’épaisseur côté de l’attaque.

Depuis près de vingt ans, l’Association des Veilleurs de Salm s’attache avec passion à entretenir et restaurer ces ruines peu connues, qui témoignent pourtant d’une histoire régionale captivante.

Le château est classé au titre des Monuments historiques en 1898. Parking de la Maison Forestière de Salm. Balisage Club Vosgien (rectangle jaune).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

