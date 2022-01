« Ruines d’hier et d’aujourd’hui » École d’arts plastiques Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

« Ruines d’hier et d’aujourd’hui » École d’arts plastiques, 17 mars 2022, Châtellerault. « Ruines d’hier et d’aujourd’hui »

École d’arts plastiques, le jeudi 17 mars à 17:30

Panorama de la ruine proposé par l’historien de l’art Daniel Clauzier, de Hubert Robert et ses fabriques du 18e siècle aux sculptures de Anne et Patrick Poirier et leur domus revisitée. Uneinterrogation du passé bien présent. [Plus d’information sur le Pass sanitaire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

libre, sur inscription, places limitées. Pass sanitaire obligatoire

Par Daniel Clauzier-Historien d’art . École d’arts plastiques 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T17:30:00 2022-03-17T18:30:00

