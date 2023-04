Rencontre : à la recherche de l’abbatiale disparue Ruines de l’abbatiale Asnières-sur-Oise Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Oise

Val-d'Oise

Rencontre : à la recherche de l’abbatiale disparue Ruines de l’abbatiale, 23 avril 2023, Asnières-sur-Oise . Asnières-sur-Oise ,Val-DOise , Rencontre : à la recherche de l’abbatiale disparue Abbaye de Royaumont Ruines de l’abbatiale Asnières-sur-Oise Val-DOise Ruines de l’abbatiale Abbaye de Royaumont

2023-04-23 11:30:00 11:30:00 – 2023-04-23 12:30:00 12:30:00

Ruines de l’abbatiale Abbaye de Royaumont

Asnières-sur-Oise

Val-DOise . [Hors-série]

À l’occasion de la reprise de fouilles et de nouveaux travaux autour de l’ancienne abbatiale, l’archéologue Aurélia Alligri révèle l’ingéniosité des constructeurs médiévaux. Ruines de l’abbatiale Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise

dernière mise à jour : 2023-03-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Asnières-sur-Oise Adresse Asnières-sur-Oise Val-DOise Ruines de l'abbatiale Abbaye de Royaumont Ville Asnières-sur-Oise Departement Val-DOise Tarif Lieu Ville Ruines de l'abbatiale Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise

Rencontre : à la recherche de l’abbatiale disparue Ruines de l’abbatiale 2023-04-23 was last modified: by Rencontre : à la recherche de l’abbatiale disparue Ruines de l’abbatiale Asnières-sur-Oise 23 avril 2023 Abbaye de Royaumont Ruines de l'abbatiale Asnières-sur-Oise Val-DOise Ruines de l'abbatiale Asnières-sur-Oise val d'oise

Asnières-sur-Oise Val-DOise